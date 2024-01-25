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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» приняли решение по Дюмфрису слухи

25 Января 2024 • 22:17 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
28.01 22:45

Правый латераль «Интера» Дензел Дюмфрис всё ближе к уходу из клуба.

Как неоднократно сообщалось, стороны не могут согласовать финансовые условия нового контракта. По обновлённым сведениям FcInterNews, руководство «Интера» не намерено идти на компромисс. Клуб не станет улучшать текущее предложение, и вероятность ухода нидерландца грядущим летом оценивается довольно высоко. Основным претендентом на 27-летнего футболиста считается «Манчестер Юнайтед», также к нему присматривается «Бавария».

Действующее соглашение Дензела Дюмфриса с «Интером» рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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