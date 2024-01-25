​«Удачи, Шева»: «Милан» поздравил Шевченко

Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). «Милан» отреагировал на это событие посредством публикации в социальных сетях.

«Поздравляем и желаем всего наилучшего Андрею Шевченко – новому президенту Украинской ассоциации футбола. Удачи, Шева!» - говорится в сообщении пресс-службы «россонери».

В качестве футболиста Андрей Шевченко выступал за «Милан» в 1999-2006 и в 2008-2009 годах. За эти периоды украинец провёл 322 официальных матча, в которых записал на свой счёт 175 голов и 46 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в качестве игрока «Милана» Шевченко в 2004 году выигрывал «Золотой мяч».