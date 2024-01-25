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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» объявила о трансферах Зербина и Поповича официально

25 Января 2024 • 17:23 Комментировать
Эмполи
3:0
Монца

Официальный сайт «Монцы» объявил о двух трансферах клуба итаьлянской Серии А. До конца нынешнего сезона в составе «бело-красных» будут выступать Матия Попович и Алессио Зербин.

18-летний сербский нападающий перешёл в статусе свободного агента из молодёжной команды «Партизана», в составе которой в прошлом сезоне в 25 матчах стал автором 21 забитого мяча. Контракт с игроком рассчитан до июня 2024 года. Алессио Зербин присоединился на правах аренды из «Наполи». В футболке партенопейцев в девяти матчах нынешнего сезона в рамках всех турниров Зербин забил два гола.

После 21-го тура итальянской Серии А «Монца» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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