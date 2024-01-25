Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис находится в поисках нового главного тренера, который возглавит команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в шорт-лист кандидатов на должность рулевого входит бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас руководит сборной Бельгией.

Контракт 38-летнего итальянского специалиста с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией рассчитан до 31 июля этого года.

Стоит отметить, что Тедеско никогда не работал у себя на родине. Ранее он возглавлял «Шальке» и «РБ Лейпциг».