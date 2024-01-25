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Чемпионат Италии. Серия А

Тедеско может возглавить «Наполи» слухи

25 Января 2024 • 12:30 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис находится в поисках нового главного тренера, который возглавит команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в шорт-лист кандидатов на должность рулевого входит бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас руководит сборной Бельгией.

Контракт 38-летнего итальянского специалиста с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией рассчитан до 31 июля этого года.

Стоит отметить, что Тедеско никогда не работал у себя на родине. Ранее он возглавлял «Шальке» и «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Доменико Тедеско
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