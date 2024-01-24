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Чемпионат Италии. Серия А

Тареми и «Интер» достигли устной договорённости

24 Января 2024 • 23:24 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях подтвердил, что устная договорённость между форвардом «Порту» Мехди Тареми и миланским «Интером» достигнута.

«Контакты между сторонами осуществляются ежедневно, чтобы перейти к официальным шагам в ближайшие недели. Двухлетний контракт с возможностью продления на следующий сезон», - отмечает Романо.

Напомним, что этим летом знаменитый иранец станет свободным агентом и покинет «Порту», так как он не стал продлевать истекающий с «драконами» контракт. В португальском клубе Тареми выступает уже четвёртый год – с конца лета 2020 года.

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