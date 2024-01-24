​«Удинезе» пожизненно запретил четырём фанатам посещать стадион

«Удинезе» провёл разбирательство после инцидента с оскорблением на расовой почве вратаря «Милана» Майка Меньяна. Фриульцы объявили о том, что они выявили четверых нарушителей – все они получили пожизненный запрет на посещение стадиона.

Напомним, что матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» прерывался на какое-то время. Майк Меньян даже уходил с поля, услышав расистские оскорбления в свой адрес. «Милан» добился гостевой победы со счётом 3:2.

Добавим, что «Удинезе» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.