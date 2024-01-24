​Бонек: «Моуринью многое сделал для «Ромы»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», Збигнев Бонек, прокомментировал увольненье Жозе Моуринью из «Ромы». Бывший польский футболист считает это несправедливым - он напомнил, что при Моуринью, по его мнению, «Рома» добилась успехов.

- Моуринью много сделал для «Ромы», как мне кажется. Я не думаю, что это удачное решение - уволить его. Все были влюблены в его манеру работы. Но это можно было предсказать, потому что разрыв назревал. Моуринью делал намеки на будущее, но руководство клуба не прислушивалось к ним, - цитирует слова Бонека fcinter1908.it.

Моуринью тренировал «Рому» с 2021 года.