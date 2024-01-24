​Роберто Баджо - о Риве: «Ты любил «Кальяри», как никто другой на этой планете»

Бывшая звезда итальянского футбола, несравненный Роберто Баджо, в 1993 году выигравший «Золотой мяч», прокомментировал трагические новости о смерти Джиджи Ривы - бывшего игрока «Кальяри», в 1970 году практически в одиночку приведшего клуб к победе в чемпионате Италии.

- Ты был уникальным примером прирожденной футбольной скромности. Для меня ты пример преданности футболке клуба, искренней и долгой. Ты любил «Кальяри», как никто другой на этой планете, - написал на своей страничке в социальных сетях Баджо.

Напомним, что Джиджи Рива скончался в возрасте 79 лет из-за сердечного приступа.