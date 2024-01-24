Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Роберто Баджо - о Риве: «Ты любил «Кальяри», как никто другой на этой планете»

24 Января 2024 • 04:06 Комментировать

Бывшая звезда итальянского футбола, несравненный Роберто Баджо, в 1993 году выигравший «Золотой мяч», прокомментировал трагические новости о смерти Джиджи Ривы - бывшего игрока «Кальяри», в 1970 году практически в одиночку приведшего клуб к победе в чемпионате Италии.

- Ты был уникальным примером прирожденной футбольной скромности. Для меня ты пример преданности футболке клуба, искренней и долгой. Ты любил «Кальяри», как никто другой на этой планете, - написал на своей страничке в социальных сетях Баджо.

Напомним, что Джиджи Рива скончался в возрасте 79 лет из-за сердечного приступа.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роберто Баджо Луиджи Рива
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
04:44 · Италия. Серия А
​Бонек: «Моуринью многое сделал для «Ромы»
04:06 · Италия. Серия А
​Роберто Баджо - о Риве: «Ты любил «Кальяри», как никто другой на этой планете»
03:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» запланировал трансфер полузащитника за 40 млн евро
01:22 · Италия. Серия А
Аллегри готов пересмотреть планы ради Милинковича-Савича слухи
01:19 · Италия. Серия А
​Винисиус тоже поддержал Меньяна
00:26 · Италия. Серия А
​Тарделли: «Джиджи был моим идолом»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет выкупить Лукаку – трансфер возможен только при определённом условии
23 Января
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может усилиться игроком сборной Бельгии
20:26 · Англия. Премьер-лига
Осимхен высказался насчёт слухов о переезде в АПЛ
18:28 · Германия. Бундеслига
«Рома» отказывается отпускать Азмуна в другие клубы
18:07 · Италия. Серия А
​Осимхен дал понять, что уйдёт из «Наполи»: «Я уже принял решение» 1
17:26 · Италия. Серия А
«Удинезе» наказали матчем без зрителей
15:32 · Италия. Серия А
Индзаги установил тренерский рекорд в Суперкубке Италии 2
14:44 · Италия. Серия А
​Черевченко оценил ситуацию Миранчука в «Аталанте»
12:09 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич летом может вернуться в Серию А, серб интересен одному из лидеров чемпионата
Все новости
Рекомендуем