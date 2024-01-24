​Винисиус тоже поддержал Меньяна

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, решил выразить свою солидарность с французским голкипером Майком Меньяном, который стал жертвой атаки на расистской почве в матче против «Удинезе» в рамках итальянского чемпионата. Винисиус снова напомнил, что надо не просто говорить, но и делать - например, сажать в тюрьму за расизм:

- Говорить мало, надо делать. Пора закрывать в тюрьмы расистов. Я благодарен всем, кто поддерживает нашу борьбу. Я с тобой, Майк, - цитирует слова Винисиуса pianetamilan.it.

Винисиус Жуниор выступает за мадридский клуб с 2019 года.