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Чемпионат Италии. Серия А

​Тарделли: «Джиджи был моим идолом»

24 Января 2024 • 00:26 Комментировать

Бывший нападающий итальянской сборной Марко Тарделли, в 1982 году ставший чемпионом мира, вспоминает Джиджи Риву, скончавшегося на днях вследствие сердечного приступа. По словам Тарделли, Рива был кумиром его молодости:

- Я думаю о нем, о той любви, которая ему досталась в Италии, на Сардинии. Его всегда уважали на родине. Он - один из лучших уроженцев Сардинии. Я имел возможность сыграть против него на поле и хочу сказать, что храню воспоминания об этом в моем сердце, - цитирует слова Тарделли fcinter1908.it.

Джиджи Рива всю свою карьеру провел в «Кальяри», он принес клубу Скудетто в 1970 году.


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