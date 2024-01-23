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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен дал понять, что уйдёт из «Наполи»: «Я уже принял решение»

23 Января 2024 • 18:07 Комментировать (1)

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен уже принял решение по своему будущему. Нигерийский футболист дал понять, что он сменит клубную прописку по завершению нынешнего сезона.

«Я уже принял решение о следующем шаге, который сделаю в конце сезона. Я уже решил. У меня уже есть план, я знаю, чего хочу, какой следующий шаг хочу сделать», - слова Осимхена приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на CBS.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 18 матчей. В них нигериец записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ЮвиК
23 Января 2024 в 18:55
Какое решение ты принял если только что продлил контракт? Думаешь кто то выкупит за 130 лямов?)
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