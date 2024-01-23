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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» наказали матчем без зрителей

23 Января 2024 • 17:26 Комментировать

Итальянский «Удинезе» наказан одним матчем без зрителей за поведение своих болельщиков. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что в матче 21 тура болельщики клуба из Удине оскорбляли голкипера «Милана» Майка Меньяна. Из-за этого игру команд приходилось приостанавливать в её первой половине.

Следующий свой матч дома «Удинезе» предстоит провести через 10 дней. 3 февраля клуб будет принимать дома «Монцу» в рамках чемпионата Италии.

«Удинезе» - один из аутсайдеров Серии А в этом сезоне, у клуба всего 18 набранных очков и 16-е место турнирной таблицы.

Ранее в клубе рассказали, какие меры хотят принять для поиска оскорблявших вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Майк Меньян Альфредо Педулла ещё теги
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