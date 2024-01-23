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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги установил тренерский рекорд в Суперкубке Италии

23 Января 2024 • 15:32 Комментировать (2)

В понедельник вечером «Интер» обыграл «Наполи» (1:0) в финале Суперкубка Италии. Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги теперь имеет в своём списке трофеев пять суперкубков Италии. Три таких трофея он выиграл с «Интером», а ещё два – с «Лацио».

Как сообщает Opta, Индзаги теперь является лучшим тренером по победам в Суперкубке Италии. Рулевой «Интера» обошёл Марчелло Липпи и Фабио Капелло, у которых по четыре победы в этом соревновании.

Добавим, что «Интер» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 28 января – против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Леропон77
23 Января 2024 в 16:45
Тут на самом деле всё не так однозначно. А вот я бы хотел порекоментовать топовый кaнал "caндрo ставки на футбол", всего за месяцок сделал с ним 215к, всё честно и максимально прозрачно
One Live
23 Января 2024 в 15:38
Пора уже скудетто выиграть! А вот Аллегри может и не дать этому осуществиться в этом сезоне!
Пиоли раз уже остановил Индзаги в шаге от титула, еще одна интрига этого сезона!
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