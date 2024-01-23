Индзаги установил тренерский рекорд в Суперкубке Италии

В понедельник вечером «Интер» обыграл «Наполи» (1:0) в финале Суперкубка Италии. Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги теперь имеет в своём списке трофеев пять суперкубков Италии. Три таких трофея он выиграл с «Интером», а ещё два – с «Лацио».

Как сообщает Opta, Индзаги теперь является лучшим тренером по победам в Суперкубке Италии. Рулевой «Интера» обошёл Марчелло Липпи и Фабио Капелло, у которых по четыре победы в этом соревновании.

Добавим, что «Интер» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 28 января – против «Фиорентины».