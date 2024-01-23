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Чемпионат Италии. Серия А

​Черевченко оценил ситуацию Миранчука в «Аталанте»

23 Января 2024 • 14:44 Комментировать
Аталанта
...
Удинезе
27.01 17:00

Известный тренер Игорь Черевченко оценил ситуацию российского полузащитника Алексея Миранчука. В этом сезоне он принял участие в 17 играх «Аталанты», но при этом лишь шесть раз попадал в основной состав. Миранчук записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

«Алексей в этом сезоне стал чаще попадать в основной состав «Аталанты». Возможно, это говорит о том, что он выиграл конкуренцию у своего партнёра. Миранчук себя здорово проявляет, забивает, голевые передачи раздаёт. Я всегда радуюсь его голевым действиям», - цитирует Черевченко Metaratings.

Черевченко также выразил уверенность в том, что у Миранчука всё будет складываться хорошо.

«Аталанта» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 27 января, - против «Удинезе» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА УДИНЕЗЕ
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