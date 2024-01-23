​Лаутаро: «Мой первый трофей в качестве капитана»

В итальянском футболе определился обладатель Суперкубка страны, им стал миланский «Интер» - клуб Симоне Индзаги обыграл с минимальным преимуществом «Наполи». Своими ощущениями от матча поделился автор единственного мяча в матче и капитан команды - Лаутаро Мартинес. По словам аргентинца, он гордится тем, что выиграл первый трофей в качестве капитана команды.

- Мы выполнили важную цель, я выиграл свой первый кубок в качестве капитана, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет с «Фиорентиной».