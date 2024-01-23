Де Врей: «Всегда приятно выиграть трофей»

Миланский «Интер» победил с минимальным преимуществом в матче за Суперкубок Италии, команда Симоне Индзаги переиграла «Наполи». Нидерландский представитель команды Стефан де Врей прокомментировал итоги матча, он рад тому, что снова выиграл турнир вместе с клубом:

- Отличные эмоции, всегда приятно выиграть трофей и вписать это в историю. У нас прекрасная команда. Победы придают энергии и мотивации продолжать дальше в том же духе, - цитирует слова де Врея fcinter1908.it.

В прошлом году «Интер» выиграл Суперкубок и Кубок Италии, а также сыграл в финале Лиги чемпионов.