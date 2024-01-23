Не стало Луиджи Ривы - легенда итальянского футбола умерла в 79 лет

Печальнейшая новость из Италии - в возрасте 79 лет ушел в мир иной Джиджи (Луиджи) Рива, легендарный футболист, вице-чемпион мира в 1970 году, сражавшийся за звание лучшего игрока Италии с не менее легендарным Джанни Риверой - успешным политиком после своей не менее успешной игровой карьеры.

Рива после окончания карьеры основал футбольную школу в Сардинии - среди ее выпускников значится, к примеру, и Никола Барелла, нынешний футболист «Интера». В 2005 году он был признан почетным гражданином Кальяри, и в тот же год клуб, которому он принес чемпионский титул в 1970 году, навсегда вывел из обращения футболку с его 11-м номером.

Причиной смерти Джиджи Ривы стал сердечный приступ.