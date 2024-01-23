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Чемпионат Италии. Серия А

​Верховод: «Мальдини - топ во всём, абсолютно»

23 Января 2024 • 04:08 Комментировать

Бывший футболист таких клубов, как «Сампдория», «Ювентус» и «Милан», дважды чемпион Италии Пьетро Верховод, высоко ценит своего современника - Паоло Мальдини. Он считает, что бывший защитник, всю карьеру посвятивший «Милану», был одним из главных творцов успеха клуба.

- Мальдини на вершине своей карьеры был лучшим, у него не было конкурентов. Топ во всем. Невероятный оппонент, но в то же время и лучший партнер по команде, - цитирует слова Верховода pianetamilan.it.

Паоло Мальдини выступал в составе «Милана» в период с 1985 по 2009 год. Он провел в этом клубе всю свою карьеру.


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Милан Паоло Мальдини
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