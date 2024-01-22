​«Удинезе» нашёл одного фаната, оскорблявшего Меньяна

На выходных в Италии проходил матч между «Удинезе» и «Миланом». Встреча прерывалась из-за неприятного инцидента – голкипер Майк Меньян из-за оскорблений на почве расизма даже на какое-то время уходил с поля.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Удинезе» уже установил личность одного фаната, оскорблявшего Меньяна. Фриульский клуб запретит этому человеку посещать стадион. Наказание будет пожизненным.

Ранее активные «Удинезе» призывали предоставить доказательства проявлений расизма в адрес Меньяна.

Напомним, что «Милан» обыграл «Удинезе» на выезде со счётом 3:2.

​«Покажите доказательства»: Ультрас «Удинезе» дали понять, что расизма в отношении Меньяна не было