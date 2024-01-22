​«Фиорентине» интересен форвард «Ромы»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти интересен «Фиорентине». Как сообщает CalcioMercato, «фиалки» предлагают «волкам» обмен с участием Йосипа Брекало или Жонатана Иконе. В то же время отмечается, что римлянам интересен защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги.

В сезоне 2023/2024 Белотти провёл за «Рому» 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего Андреа Белотти в 6 миллионов евро.

На текущий момент «Фиорентина» занимает в таблице Серии А четвёртое место, а «Рома» - восьмое.