​«Удинезе» ищет расистов

«Удинезе» работает над поиском болельщиков, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна. Об этом рассказал Франко Коллавино – генеральный директор клуба.

По словам Коллавино, клуб осуждает проявления расизма и собирается пожизненно дисквалифицировать виновных. «Удинезе» уже изучает видео с камер, прослушивая при этом аудио. Гендиректор фриульцев отметил, что работа предстоит кропотливая – на стадионе работают более 300 камер.

Напомним, что матч между «Удинезе» и «Миланом» на какое-то время прерывался.

​«Покажите доказательства»: Ультрас «Удинезе» дали понять, что расизма в отношении Меньяна не было