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Чемпионат Италии. Серия А

​«Удинезе» ищет расистов

22 Января 2024 • 18:45 Комментировать

«Удинезе» работает над поиском болельщиков, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес вратаря «Милана» Майка Меньяна. Об этом рассказал Франко Коллавино – генеральный директор клуба.

По словам Коллавино, клуб осуждает проявления расизма и собирается пожизненно дисквалифицировать виновных. «Удинезе» уже изучает видео с камер, прослушивая при этом аудио. Гендиректор фриульцев отметил, что работа предстоит кропотливая – на стадионе работают более 300 камер.

Напомним, что матч между «Удинезе» и «Миланом» на какое-то время прерывался.

«Покажите доказательства»: Ультрас «Удинезе» дали понять, что расизма в отношении Меньяна не было

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Майк Меньян Франко Коллавино ещё теги
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