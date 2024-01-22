​В Удине готовы предоставить Меньяну звание почётного гражданина

На выходных в чемпионате Италии проходил матч между «Удинезе» и «Миланом» (2:3). Он прерывался из-за расистских выкриков фанатов в адрес голкипера россонери Майка Меньяна.

Мэр Удине Альберто Феличе де Тони обратился к Меньяну посредством социальных сетей. Он не просто выразил разочарование из-за случившегося, но и сообщил о готовности предоставить вратарю «Милана» звание почётного гражданина Удине. Кроме того, сэр города пригласил Меньяна приехать для реализации определённых общественных инициатив.

Ранее ультрас «Удинезе» попросили предоставить доказательства того, что расистские оскорбления в адрес Меньяна имели место быть.

​«Покажите доказательства»: Ультрас «Удинезе» дали понять, что расизма в отношении Меньяна не было