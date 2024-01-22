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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью не спешит возвращаться к работе

22 Января 2024 • 17:15 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью на прошлой неделе покинул тренерский мостик в «Роме» на фоне последних плохих результатов команды. Несколько дней назад португалец провёл переговоры с «Аль-Шабабом», но отказался возглавить саудовский клуб. Как сообщает Cope Radio, Особенный не спешит – он «ждёт варианта, который его мотивирует».

Ранее в пресс появлялась информация о предстоящих переговорах Моуринью с «Наполи». Португалец может возглавить этот итальянский клуб летом, сменив на тренерском мостике Вальтера Маццарри. Последний принял команду в ноябре, заключив краткосрочный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Наполи Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги
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