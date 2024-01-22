​Моуринью не спешит возвращаться к работе

Известный тренер Жозе Моуринью на прошлой неделе покинул тренерский мостик в «Роме» на фоне последних плохих результатов команды. Несколько дней назад португалец провёл переговоры с «Аль-Шабабом», но отказался возглавить саудовский клуб. Как сообщает Cope Radio, Особенный не спешит – он «ждёт варианта, который его мотивирует».

Ранее в пресс появлялась информация о предстоящих переговорах Моуринью с «Наполи». Португалец может возглавить этот итальянский клуб летом, сменив на тренерском мостике Вальтера Маццарри. Последний принял команду в ноябре, заключив краткосрочный контракт.