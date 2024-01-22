Итальянский журналист: «Игра Миранчука не вызывает восторга»

Известный итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Франки считает, что делать выводы о прогрессе российского футболиста можно будет лишь по окончании сезона. По мнению журналиста, Миранчуку не хватает стабильности.

«Что касается уровня Миранчука, то его игра не вызывает восторга — он нормальный, средний футболист. Сейчас ему не хватает стабильности. Но если он продолжит быть очень полезным на поле, я буду рад за него», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.