Итальянский журналист: «Игра Миранчука не вызывает восторга»

Известный итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Франки считает, что делать выводы о прогрессе российского футболиста можно будет лишь по окончании сезона. По мнению журналиста, Миранчуку не хватает стабильности.
«Что касается уровня Миранчука, то его игра не вызывает восторга — он нормальный, средний футболист. Сейчас ему не хватает стабильности. Но если он продолжит быть очень полезным на поле, я буду рад за него», — цитирует Франки «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Это корректно сказано еще, по большому счету он не тянет уровень серии А команд верхней турнирной таблицы.
Где - то в команде уровня Фрозиноне он бы и смог заиграть, но его контракт и з/п не соответствуют уровню этих команд.
В серии А нет РЖД или Газпрома с Лукойлом - там умеют считать деньги!
Такие заготовки стоят намного дешевле!
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