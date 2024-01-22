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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Игра Миранчука не вызывает восторга»

22 Января 2024 • 15:54 Комментировать (1)
Аталанта
...
Удинезе
27.01 17:00

Известный итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Франки считает, что делать выводы о прогрессе российского футболиста можно будет лишь по окончании сезона. По мнению журналиста, Миранчуку не хватает стабильности.

«Что касается уровня Миранчука, то его игра не вызывает восторга — он нормальный, средний футболист. Сейчас ему не хватает стабильности. Но если он продолжит быть очень полезным на поле, я буду рад за него», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
22 Января 2024 в 16:07
Наконец - то кто - то написал верные слова про Миранчука!
Это корректно сказано еще, по большому счету он не тянет уровень серии А команд верхней турнирной таблицы.
Где - то в команде уровня Фрозиноне он бы и смог заиграть, но его контракт и з/п не соответствуют уровню этих команд.
В серии А нет РЖД или Газпрома с Лукойлом - там умеют считать деньги!
Такие заготовки стоят намного дешевле!
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