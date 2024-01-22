​«Покажите доказательства»: Ультрас «Удинезе» дали понять, что расизма в отношении Меньяна не было

Группа ультрас «Удинезе» отреагировала на обвинения в расизме в отношении вратаря «Милана» Майка Меньяна.

Напомним, что на выходных матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» (2:3) прерывался – Меньян даже ушёл с поля на какое-то время, услышав расистские оскорбления.

Группа ультрас фриульского клуба Amarcord считает, что доказательства проявления расизма не были предоставлены.

«50 камер, микрофоны, официальные лица… И единственным, кто слышал эти загадочные расистские оскорбления, был Меньян?» - говорится в заявлении.

«Проявления расизма не были доказаны ни полицией, ни спортивным судьёй. Прежде чем порочить наших фанатов, покажите доказательства», - обратились фанаты.