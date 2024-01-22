Руководство «Порту» интересуется защитником «Фиорентины» Йерри Миной.

По информации O Jogo, «драконы» заинтересовались колумбийским футболистом после срыва переговоров с игроком «Атлетико» Чагларом Сеюнджю, который планирует вернуться в Турцию. «Порту» и «Фиорентина» уже провели предварительные переговоры по трансферу Мины, а итальянский клуб готов отпустить своего игрока. Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что Мина перешёл в состав «фиалок» летом 2023 года, проведя лишь семь матчей в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в пять миллионов евро.