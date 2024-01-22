Пулишич: «У нас должны быть шансы к матчам против «Интера» и «Ювентуса»

Американский полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич считает, что его команду рано списывать из гонки за Скудетто, по его мнению, у «Милана» остаются шансы на эту награду. По словам Пулишича, самое важное для «Милана» не утратить шансы к тому моменту, когда календарь сведет клуб с его основными конкурентами - туринским «Ювентусом» и миланским «Интером».

- Когда настанут матчи с «Интером» и «Ювентусом», у нас должны оставаться шансы. То есть, победа в матчах с ними должна дарить нам возможность нагнать их. Тогда все будет понятнее, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.