Пулишич: «Милан - прекрасный город»

Американский полузащитник итальянского «Милана» Кристиан Пулишич перебрался в «Милан» в прошлом году и ему очень нравится город, который считается одним из лучших в Европе. Ранее Пулишич защищал цвета лондонского «Челси», но жизнь в Италии ему нравится много больше - прежде всего, из-за климата.

- Милан -отменный город, большой город. Я изучаю итальянский язык и культуру. Я люблю итальянскую еду, и вообще, жить тут очень хорошо. Климат и температуры много приятнее, чем в Лондоне, - цитирует слова полузащитника pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.