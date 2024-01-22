​«Салернитана» забила свой самый быстрый гол в Серии А с 1948 года

В двадцать первом туре итальянского чемпионата «Салернитана» открыла счет в игре с «Дженоа», но удержать его не сумела, в итоге проиграв генуэзцам. Команде из Салерно пришлось довольствоваться статистическим достижением - гол, который уже на второй минуте забил Аугустин Мартеджани, стал для команды самым быстрым в Серии А за более чем 75 лет!

Лишь 6 июня 1948 года «Салернитана» забила еще быстрее - тогда она получила право на пенальти и забила его в игре против «Милана» уже на первой минуте игры!

В следующем туре итальянского чемпионата «Салернитана» снова сыграет дома - но уже с «Ромой».