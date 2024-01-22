​Пулишич: «Приятно играть с Жиру, мы выступали вместе ещё в «Челси»

Американский полузащитник с хорватскими корнями, Кристиан Пулишич, признался, что больше всего ему нравится играть в связке с французским центрфорвардом Оливье Жиру. По его словам, они вместе отлично взаимодействовали еще в «Челси», где выступали в прошлом.

- Я очень хорошо знаю Оливье, ведь мы вместе играли еще в «Челси». Мне всегда нравилось работать с ним. Но и с Рафой Леау - достаточно посмотреть, что он делает на поле. Мне нравятся мои партнеры по команде, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Пулишич перебрался в Италию прошлым летом. Жиру выступает за клуб с 2021 года.