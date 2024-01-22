Раванелли: «Фраттези - скрытый козырь «Интера»

Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли, в свое время защищавший цвета «Ювентуса» в паре с Джанлукой Виалли (это была команда, в последний раз принесшая «Ювентусу» победу в Лиге чемпионов в 1996 году), считает Давиде Фраттези скрытым козырем в колоде наставника лидеров Серии А - Симоне Индзаги.

- Фраттези - уникальный игрок за свои игровые качества без мяча. Это скрытый козырь «Интера» и Симоне Индзаги, - цитирует слова Фабрицио Раванелли fcinter1908.it.

Давиде Фраттези выступает за миланский клуб с 2023 года. Он привлекается для выступлений в сборную Италии также.