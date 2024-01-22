​Пулишич: «Милан» - легендарный клуб»

С прошлого лета американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич выступает за «Милан», и, по его словам, он отдает себе отчет в легендарности клуба, даже несмотря на общее понижение его статуса в последние 10-15 лет.

- «Милан» - это легендарный клуб, в котором играют самые лучшие игроки. И самые горячие тифози. Но даже так, меня приятно удивила их страсть. Первый гол в составе клуба - это были такие сильные эмоции! А когда забил на «Сан-Сиро», то вообще - кричали все. Невероятное чувство, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице.