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​Пулишич: «Мои родители играли в футбол также»

22 Января 2024 • 00:02 Комментировать

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, рассказал о том, что футбол в его семье всегда был важной игрой - в частности, в него играли даже его родители.

- Оба моих родителя играли в футбол, хотя, честно, я не вспоминаю матчи своего отца. Я был слишком мал. Но я точно знаю, что мы вместе играли в столовой нашего дома в Пенсильвании. Папа становился у стены, словно в ворота, а я пытался забить ему, - цитирует детские воспоминания Пулишича pianetamilan.it.

Напомним, что Кристиан Пулишич выступает за «Милан» с лета прошлого года, ранее он защищал цвета «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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