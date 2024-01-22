​Пулишич: «Мои родители играли в футбол также»

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, рассказал о том, что футбол в его семье всегда был важной игрой - в частности, в него играли даже его родители.

- Оба моих родителя играли в футбол, хотя, честно, я не вспоминаю матчи своего отца. Я был слишком мал. Но я точно знаю, что мы вместе играли в столовой нашего дома в Пенсильвании. Папа становился у стены, словно в ворота, а я пытался забить ему, - цитирует детские воспоминания Пулишича pianetamilan.it.

Напомним, что Кристиан Пулишич выступает за «Милан» с лета прошлого года, ранее он защищал цвета «Челси».