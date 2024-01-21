​Лаутаро: «С Маркусом Тюрамом очень легко»

Лидер атакующей линии миланского «Интера», Лаутаро Мартинес, нахваливает своего коллегу по команде Маркуса Тюрама. Тот присоединился к «Интеру» еще минувшим летом, и сразу же зарекомендовал себя с наилучшей стороны. По словам Лаутаро, с ним очень легко играть и взаимодействовать.

- С Маркусом очень легко играть, он с первого дня дал понять, что полностью находится в распоряжении команды. Он отличный командyый игрок, который сразу понял, что означает играть в «Интере», - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.

Сам аргентинский нападающий выступает за «Интер» с далекого уже 2018 года.