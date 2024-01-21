«Милан» набрал на семь очков больше, чем в прошлом сезоне

Итальянский «Милан» снова проводит противоречивый сезон - команда вылетела из Лиги чемпионов, но это случилось в группе, которую считали «группой смерти». С другой стороны, в итальянском чемпионате, одержав в игре с «Удинезе» четвертую победу подряд, команда закрепилась на третье место в турнирной таблице, имея шанс приблизиться к «Ювентусу», который прямо сейчас играет с «Лечче».

Если говорить о сравнении с прошлым сезоном, то у «Милана» на семь очков больше, чем год назад после такого же количества туров. А если команда обыграет «Болонью», то у нее после 22 туров будет такое же количество очков, как по графику чемпионского сезона 2021/2022.