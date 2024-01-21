​Ираола: «Первые 45 минут были хороши, второй тайм провалили»

«Борнмут» снова разгромно проиграл «Ливерпулю», это случилось в рамках двадцать первого тура АПЛ. Испанский наставник «вишен» Андони Ираола прокомментировал неудачу своей команды.

- Мы очень хорошо провели первые сорок пять минут, создали даже больше шансов, нежели соперник. Но второй тайм им удался, а нам - нет. Мы начали делать вещи, которые не делали в первом тайме, и, наверное, начали делать их слишком быстро. Это только усложнило нашу ситуацию, начали появляться провалы в средней части поля, а «Ливерпуль» начал играть еще интенсивнее, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.