Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» разгромила «Монцу» благодаря хет-трику Журковски

21 Января 2024 • 19:03 Комментировать
Эмполи
3:0
Монца

В 21-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» принимали «Монцу». Хозяева отдали инициативу сопернику и показательно здорово сыграли вторым номером. На 13-й минуте у «Эмполи» не прошла подача, но Шимон Журковски с лета добавил мяч в сетку. На 38-й минуте он же оформил дубль, на сей раз забив головой. В конце второго тайма Журковски снова был на высоте, и еще раз он вовремя оказался в нужной точке - хет-трик.

«Эмполи» все равно на 19-м месте, но для выхода из красной зоны нужно набрать два очка. Соперник идет 11-м.

Протокол игры  
Эмполи3:0Монца
(1:0) Журковски Шимон13'  
(2:0) Журковски Шимон38'  
(3:0) Журковски Шимон74'  
Каприле ЭлияИсмайли АрдианВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноБерешиньски Бартош  49' 61' (Какаче Либерато ( 61') Журковски ШимонГрасси АльбертоМарин Рэзван 61' (Мале Юссеф ( 61') Гьяси ЭммануэльЧерри Альберто 69' (Шпенди Стивен ( 69') Камбьяги Николо 86' (Фаццини Якопо ( 86')
Запасные: Корона ДжакомоСегетти ЯкопоГогличидзе СабаПеризан СамуэлеИндраголи ГабриэлеБальданци Томмазо
Соррентино АлессандроИццо Армандо 46' (Марич Мирко ( 46') Мари Пабло  90'Кальдирола Лука  70'Перейра Педру II 67' (Карбони Валентин ( 67') Кирьякопулос ГеоргиосГальярдини Роберто 46' (Бондо Варрен ( 46') Пессина МаттеоКолпани Андреа 75' (Мальдини Даниэль ( 75') Мота Дани  72'Коломбо Лоренцо 46' (Д'Амброзио Данило ( 46')
Запасные: Феррарис АндреаАкпа-Акпро Жан-ДаниэльБетелла ДавидеМацца АндреаГори СтефаноКарбони АндреаЧиурриа ПатрикДонати Джулио
21 января. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Монца

Новости по матчу

20 Января
20:06
Бесплатный прогноз и ставка на матч Эмполи – Монца чемпионата Италии – 21 января 2024
15 Января
20:46
В «Эмполи» оперативно назначили сменщика Андреаццоли
20:39
«Эмполи» уволил главного тренера
13 Января
23:42
Клуб Серии А приближается к аренде Мойзе Кина у «Ювентуса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года
Спортивные новости
«Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ «Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Кальяри Кальяри
3
1
2.50 3.45 2.75
Видео
Окончен
Эмполи Эмполи
Монца Монца
3
0
2.75 3.35 2.60
Видео
28 мин
Салернитана Салернитана
Дженоа Дженоа
1
1
3.55 3.25 2.16
Видео
21.01.24 в 22:45
Лечче Лечче
Ювентус Ювентус
4.70 3.30 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
19:03 · Италия. Серия А
«Эмполи» разгромила «Монцу» благодаря хет-трику Журковски
18:56 · Италия. Серия А
Уоллас извинился перед Меньяном за весь «Удинезе»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» планирует трансфер футболиста из итальянской Серии Б слухи
16:36 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» прервал затяжную серию поражений волевой победой над «Кальяри» 1
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отпустит Хёйбьерга только при одном условии, датчнин интересен зарубежному топ-клубу
16:08 · Италия. Серия А
​Кин близок к переходу в «Атлетико» - известны условия сделки
15:51 · Италия. Серия А
​Моуринью проведёт переговоры с клубом Серии А
15:20 · Италия. Серия А
​«Милан» необычным образом поддержал Меньяна после инцидента в Удине
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
11:28 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Для победы над «Наполи» «Интеру» придётся попотеть»
09:31 · Италия. Серия А
Мануэл Фернандеш: «Чтобы развиваться, Миранчуку необходимо больше играть за «Аталанту»
06:01 · Италия. Серия А
​«Милан» следит за талантом из «Боки Хуниорс»
05:34 · Италия. Серия А
​Леау поддержал Меньяна
05:10 · Италия. Серия А
Верховод: «В современном футболе ван Бастен забивал бы по 50-60 голов за сезон»
Все новости
Рекомендуем