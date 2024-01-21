«Эмполи» разгромила «Монцу» благодаря хет-трику Журковски

В 21-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» принимали «Монцу». Хозяева отдали инициативу сопернику и показательно здорово сыграли вторым номером. На 13-й минуте у «Эмполи» не прошла подача, но Шимон Журковски с лета добавил мяч в сетку. На 38-й минуте он же оформил дубль, на сей раз забив головой. В конце второго тайма Журковски снова был на высоте, и еще раз он вовремя оказался в нужной точке - хет-трик.
«Эмполи» все равно на 19-м месте, но для выхода из красной зоны нужно набрать два очка. Соперник идет 11-м.
Протокол игры
|(1:0) Журковски Шимон13'
|(2:0) Журковски Шимон38'
|(3:0) Журковски Шимон74'
Каприле Элия•Исмайли Ардиан•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Берешиньски Бартош 49'61' (Какаче Либерато (61') •Журковски Шимон•Грасси Альберто•Марин Рэзван61' (Мале Юссеф (61') •Гьяси Эммануэль•Черри Альберто69' (Шпенди Стивен (69') •Камбьяги Николо86' (Фаццини Якопо (86')
Соррентино Алессандро•Иццо Армандо46' (Марич Мирко (46') •Мари Пабло• 90'Кальдирола Лука• 70'Перейра Педру II67' (Карбони Валентин (67') •Кирьякопулос Георгиос•Гальярдини Роберто46' (Бондо Варрен (46') •Пессина Маттео•Колпани Андреа75' (Мальдини Даниэль (75') •Мота Дани• 72'Коломбо Лоренцо46' (Д'Амброзио Данило (46')
21 января. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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