«Эмполи» разгромила «Монцу» благодаря хет-трику Журковски

В 21-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» принимали «Монцу». Хозяева отдали инициативу сопернику и показательно здорово сыграли вторым номером. На 13-й минуте у «Эмполи» не прошла подача, но Шимон Журковски с лета добавил мяч в сетку. На 38-й минуте он же оформил дубль, на сей раз забив головой. В конце второго тайма Журковски снова был на высоте, и еще раз он вовремя оказался в нужной точке - хет-трик.

«Эмполи» все равно на 19-м месте, но для выхода из красной зоны нужно набрать два очка. Соперник идет 11-м.