Уоллас извинился перед Меньяном за весь «Удинезе»

Ход матча двадцать первого тура итальянского чемпионата между «Удинезе» и «Миланом» был омрачен неприятным инцидентом с расистскими выкриками и жестами в адрес Майка Меньяна, французского вратаря «Милана». В сердцах голкипер даже покинул поле, но затем его все же уговорили вернуться и продолжить матч. Бразильский полузащитник Уоллес после игры извинился перед Майком за всю команду:

- Честно говоря, сам я ничего не слышал. Не могу назвать наших фантов откровенно расистскими. У нас ведь тоже есть темнокожие игроки в команде. Тем не менее, хочу извиниться перед Майком от имени всей команды и всего сообщества, - цитирует слова Уолласа pianetamilan.it.