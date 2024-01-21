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Чемпионат Италии. Серия А

Уоллас извинился перед Меньяном за весь «Удинезе»

21 Января 2024 • 18:56 Комментировать

Ход матча двадцать первого тура итальянского чемпионата между «Удинезе» и «Миланом» был омрачен неприятным инцидентом с расистскими выкриками и жестами в адрес Майка Меньяна, французского вратаря «Милана». В сердцах голкипер даже покинул поле, но затем его все же уговорили вернуться и продолжить матч. Бразильский полузащитник Уоллес после игры извинился перед Майком за всю команду:

- Честно говоря, сам я ничего не слышал. Не могу назвать наших фантов откровенно расистскими. У нас ведь тоже есть темнокожие игроки в команде. Тем не менее, хочу извиниться перед Майком от имени всей команды и всего сообщества, - цитирует слова Уолласа pianetamilan.it.

 


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