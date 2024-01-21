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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» прервал затяжную серию поражений волевой победой над «Кальяри»

21 Января 2024 • 16:36 Комментировать
Фрозиноне
3:1
Кальяри
окончен

Проигравший пять матчей подряд «Фрозиноне» в воскресенье принимал «Кальяри» и, несмотря на перевес во всех компонентах, мог снова потерпеть поражение. В середине первого тайма Ибрахим Сулемана открыл счет на добивании - 0:1. Отличный момент на 43-й минуте - Валид Кеддира едва не отличился, но здесь голкипер выручил. На 45-й минуте мяч побывал в воротах гостей, но гол Энцо Барренечеа отменен из-за фола. После перерыва Симоне Романьоли головой чудом не попал в створ. И только в середине тайма Лука Маццители забил головой по всем правилам - 1:1. На 75-й минуте Матиас Соуле со штрафного эффектно закрутил мяч в сетку, а на 90-й минуте поставил точку Кайо Жорже, замкнув пас на пустые ворота.

3:1, «Фрозиноне» делит 12-е место, а соперник - 16-е.

Протокол игры  
Фрозиноне3:1Кальяри
  26'Сулемана Ибрахим (0:1)
(1:1) Маццители Лука64'  
(2:1) Соуле Матиас75'  
(3:1) Жорже Кайо90'  
Турати СтефаноЦортеа Надир  90'Романьоли СимонеОколи МемеДжелли Франческо 90' (Бонифаци Кевин ( 90') Маццители ЛукаБарренечеа ЭнцоБрешианини МаркоСоуле Матиас  57' 81' (Геджемис Фарес ( 81') Хеддира Валид 60' (Харрауи Абдау ( 60') Рейньер Жезус 60' (Жорже Кайо ( 60'  90')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеГарритано ЛукаЧуни МарвинФраттали ПьерлуиджиКазо ДжузеппеБурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
Скуффет СимонеВетеска Матеуш 72' (Ди Пардо Алессандро ( 72') Доссена Альберто  74'Дзаппа ГабриэлеНандес НайтанСулемана ИбрахимПрати Маттео 77' (Лападула Джанлука ( 77'  78') Макумбу АнтуанДентелло Пауло  22' 46' (Ауджелло Томмазо ( 46') Виола Николас 72' (Гольданига Эдоардо ( 72') Петанья Андреа  62' 72' (Паволетти Леонардо ( 72'  90')
Запасные: Alessandro VinciguerraОберт АдамРадунович БорисДезогус ЯкопоKingstone MutandwaЯнкто ЯкубДейола АлессандроХацидиакос ПантелисАрести Симоне
21 января. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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