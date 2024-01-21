«Фрозиноне» прервал затяжную серию поражений волевой победой над «Кальяри»

Проигравший пять матчей подряд «Фрозиноне» в воскресенье принимал «Кальяри» и, несмотря на перевес во всех компонентах, мог снова потерпеть поражение. В середине первого тайма Ибрахим Сулемана открыл счет на добивании - 0:1. Отличный момент на 43-й минуте - Валид Кеддира едва не отличился, но здесь голкипер выручил. На 45-й минуте мяч побывал в воротах гостей, но гол Энцо Барренечеа отменен из-за фола. После перерыва Симоне Романьоли головой чудом не попал в створ. И только в середине тайма Лука Маццители забил головой по всем правилам - 1:1. На 75-й минуте Матиас Соуле со штрафного эффектно закрутил мяч в сетку, а на 90-й минуте поставил точку Кайо Жорже, замкнув пас на пустые ворота.

3:1, «Фрозиноне» делит 12-е место, а соперник - 16-е.