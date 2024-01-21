«Фрозиноне» прервал затяжную серию поражений волевой победой над «Кальяри»

Проигравший пять матчей подряд «Фрозиноне» в воскресенье принимал «Кальяри» и, несмотря на перевес во всех компонентах, мог снова потерпеть поражение. В середине первого тайма Ибрахим Сулемана открыл счет на добивании - 0:1. Отличный момент на 43-й минуте - Валид Кеддира едва не отличился, но здесь голкипер выручил. На 45-й минуте мяч побывал в воротах гостей, но гол Энцо Барренечеа отменен из-за фола. После перерыва Симоне Романьоли головой чудом не попал в створ. И только в середине тайма Лука Маццители забил головой по всем правилам - 1:1. На 75-й минуте Матиас Соуле со штрафного эффектно закрутил мяч в сетку, а на 90-й минуте поставил точку Кайо Жорже, замкнув пас на пустые ворота.
3:1, «Фрозиноне» делит 12-е место, а соперник - 16-е.
Протокол игры
|26'Сулемана Ибрахим (0:1)
|(1:1) Маццители Лука64'
|(2:1) Соуле Матиас75'
|(3:1) Жорже Кайо90'
Турати Стефано•Цортеа Надир• 90'Романьоли Симоне•Околи Меме•Джелли Франческо90' (Бонифаци Кевин (90') •Маццители Лука•Барренечеа Энцо•Брешианини Марко•Соуле Матиас 57'81' (Геджемис Фарес (81') •Хеддира Валид60' (Харрауи Абдау (60') •Рейньер Жезус60' (Жорже Кайо (60') 90'
Скуффет Симоне•Ветеска Матеуш72' (Ди Пардо Алессандро (72') •Доссена Альберто• 74'Дзаппа Габриэле•Нандес Найтан•Сулемана Ибрахим•Прати Маттео77' (Лападула Джанлука (77') • 78'Макумбу Антуан•Дентелло Пауло 22'46' (Ауджелло Томмазо (46') •Виола Николас72' (Гольданига Эдоардо (72') •Петанья Андреа 62'72' (Паволетти Леонардо (72') 90'
21 января. Стадион "Бенито Стирпе".
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