​Кин близок к переходу в «Атлетико» - известны условия сделки

Нападающий Мойзе Кин близок к тому, чтобы сменить «Ювентус» на «Атлетико». Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, мадридский клуб арендует 23-летнего игрока. «Матрасники» заплатят за аренду Кина 400 тысяч евро. Также в сделке между клубами будут прописаны бонусы.

Отмечается, что трансфер Мойзе Кина может быть окончательно оформлен уже в понедельник.

В сезоне 2023/2024 Кин провёл 12 матчей за «Ювентус». Результативными действиями в виде голов или ассистов футболист не отмечался.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мойзе Кина в 18 миллионов евро.