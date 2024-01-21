​Моуринью проведёт переговоры с клубом Серии А

Жозе Моуринью в начале недели остался без клубной прописки после увольнения из «Ромы». Следующим клубом португальского специалиста может стать другой представитель Серии А. Как сообщает TNT Sports, на следующей неделе Моуринью проведёт переговоры с «Наполи».

Стоит сказать, что в ноябре должность главного тренера «Наполи» занял Вальтер Маццарри. Его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Вероятно, именно летом Моуринью может принять неаполитанскую команду.

Добавим, что на текущую минуту «Наполи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.