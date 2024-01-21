​«Милан» необычным образом поддержал Меньяна после инцидента в Удине

Субботний матч чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» прерывался из-за расистских оскорблений фанатов фриульцев в адрес вратаря «россонери» Майка Меньяна. На следующий день «Милан» решил воздержаться от публикаций в социальных сетях, выражая таким образом поддержку своему игроку.

«После неприемлемых событий во время матча с «Удинезе» «Милан» решил сегодня, 21 января 2024 года, не публиковать какой-либо контент в социальных сетях в поддержку Майка Меньяна и борьбы с расизмом», - говорится в сообщении пресс-службы «россонери».

Напомним, что «Милан» обыграл «Удинезе» на выезде со счётом 3:2.