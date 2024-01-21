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Чемпионат Италии. Серия А

Мануэл Фернандеш: «Чтобы развиваться, Миранчуку необходимо больше играть за «Аталанту»

21 Января 2024 • 09:31 Комментировать
Интер Милан
0:0
Аталанта
отменен

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

По мнению португальца, Миранчуку необходимо получать больше игрового времени в итальянском клубе.

«Если Алексей играет хорошо, он должен получать больше игрового времени. Чтобы развиваться, ему необходимо больше играть за «Аталанту». Если это невозможно, ему лучше подыскать другой клуб», — цитирует Фернандеша Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2025 года.

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