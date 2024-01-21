​Леау поддержал Меньяна

Матч двадцать первого тура итальянского чемпионата между «Удинезе» и «Миланом» был прерван из-за хулиганских выходов поклонников «зебр», которые сумели вывести себя миланского «льва» - голкипера клуба Майка Меньяна, который в сердцах даже покинул поле, но затем все-таки вернулся и пропустил два гола. После игры о ситуации высказался и Рафаэл Леау, он, как легко догадаться, поддержал Майка:

- Мы победили и это лучший ответ. Нет расизму, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» примет в домашних условиях «Болонью».