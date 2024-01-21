Верховод: «В современном футболе ван Бастен забивал бы по 50-60 голов за сезон»

Выступавший в итальянском футболе за такие клубы, как «Сампдория», «Ювентус» и «Милан», дважды чемпион Италии Пьетро Верховод, корни которого тянутся еще из Российской империи, (его отец эмигрировал в годы гражданской войны из Луганской области), высоко ценит Марко ван Бастена.

Поиграть с ним в одной команде ему не довелось, но Верховод часто играл против Марко:

- Он абсолютный топ, вне класса, ферзь. В том числе и в смысле интеллекта на поле, он умел заставлять оппонентов бегать без толку по полю. В современном футболе он бы забивал по 50-60 голов за сезон, - цитирует слова Верховода pianetamilan.it.