​Наставник «Удинезе»: «Хорошо подготовились к матчу»

«Удинезе» не сумел удержать победу и даже ничью в игре с «Миланом», команда проиграла со счетом 2:3. Наставник «Удинезе» Габриэле Чоффи прокомментировал итоги матча, он заверил, что команда, несмотря на поражение, хорошо подготовилась к игре.

- Мы подготовились к матчу, попросив нападающих почаще жертвовать собой, вступать в прессинг. Я верю в эту команду. Мы дали бой «Милану», но неудачный счет должен стать дополнительным раздражителем, - цитирует слова Чоффи pianetamilan.it.

В следующем, двадцать втором туре итальянского чемпионата «Удинезе» предстоит сыграть с «Аталантой».