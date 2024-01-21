​Верховод выбрал идеальную команду Серии А

Бывший футболист «Сампдории» Пьетро Верховод, отец которого, уроженец Луганской области, бежал в свое время из Советского Союза и обосновался в Италии, выбрал лучшую команду из игроков, которые выступали в Серии А в его время, считающееся «золотой эрой» итальянского футбола. Тогда в итальянском чемпионате выступали лучшие игроки в мире, так что Верховоду было из кого выбирать.

- Моя команда - это Пальюка, Мальдини, Костакурта, Барези, Маннини, Дешам, Серезо, Дель Пьеро, ван Бастен, Виалли, Манчини, - цитирует слова Верховода pianetamilan.it.

Верховод успел поиграть в Серии А за такие клубы, как «Сампдория», «Ювентус» и «Милан».