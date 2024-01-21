Окафор ответил на вопрос о возможности Скудетто

Гол вышедшего на замену Ноа Окафора принес Ноа Окафора принёс «Милану» победу в игре с «Удинезе», несмотря на то, что по ходу игры команда Стефано Пиоли проигрывала. Это была четвертая подряд победа для «Милана», и после игры журналисты спросили автора гола о возможности сражения за чемпионский титул. Окафор ответил уклончиво, в стиле многих других одноклубников - дескать, мы не смотрим дальше следующего матча:

- У нас есть хорошая игра, есть тренер, который напряженно работает. Мы должны думать только о следующем матче, - цитирует Окафора pianetamilan.it.

А в следующем матче «Милан» сыграет с «Болоньей».