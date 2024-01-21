​Окафор: «Я вернулся и принёс три очка»

Новобранец итальянского «Милана» Ноа Окафор принёс своей команде победу в Удине, где «Милан» проигрывал по ходу матча, но сумел забить два гола в последние десять минут. Окафор вышел на замену и именно его гол оказался решающим в матче. После игры он не скрывал своего удовлетворения успехом.

- Я очень счастлив, вышел на замену и принес победу. Мой гол стоит три очка, - цитирует слова Окафора pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит принять дома «Болонью», это случится 27 января. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.