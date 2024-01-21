Мбаппе высказался о расистском скандале с участием Меньяна

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался в поддержку голкипера «Милана» Майка Меньяна.

Матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Меньян сначала обратился с жалобой к судье, а затем и вовсе временно покинул поле – одноклубники уговорили его вернуться.

«Ты совсем не одинок, Майк. Мы все с тобой. Всё те же проблемы, всё так же нет решений. Нет расизму», – поддержал Мбаппе своего товарища по сборной Франции в социальных сетях.

Поединок завершился победой «Милана» – 3:2. Победный гол на 93-й минуте забил Ноа Окафор.